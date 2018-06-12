Афины и Скопье близки к достижению соглашения относительно названия Македонии

Министры иностранных дел Греции и Македонии обсудят этот вопрос во вторник во время телефонного разговора

Афины и Скопье близки к достижению соглашения, чтобы разрешить спор относительно названия Македонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в греческом правительстве

Так, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зорен Заев обсудят этот вопрос во вторник во время телефонного разговора.

"Сделка может быть объявлена и сегодня", - сказал греческий чиновник.

В конце мая министры иностранных дел Греции и Македонии заявили о завершении основного раунда переговоров относительно спора вокруг имени Македонии, финальный раунд должны провести премьер-министры обеих стран.

Как сообщается, спор относительно названия Македонии продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Из-за этого длительное время блокируется вступление Македонии в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Напомним, ранее сообщалось, что Македония внесет на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией.