Афіни і Скоп’є близькі до досягнення угоди щодо назви Македонії

Міністри закордонних справ Греції та Македонії обговорять це питання у вівторок під час телефонної розмови

Афіни та Скоп'є близькі до досягнення угоди, щоб вирішити суперечку щодо назви Македонії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в грецькому уряді

Так, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас та його македонський колега Зорен Заєв обговорять це питання у вівторок під час телефонної розмови.

"Угода може бути оголошена і сьогодні", - сказав грецький чиновник.

Наприкінці травня міністри закордонних справ Греції та Македонії заявили про завершення основного раунду переговорів щодо суперечки довкола імені Македонії, фінальний раунд мають провести прем’єр-міністри обох країн.

Як повідомляється, суперечка щодо назви Македонії триває з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції.

Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції. Через це тривалий час блокується вступ Македонії до Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Македонія винесе на референдум будь-яку нову назву своєї країни, яку буде погоджено з сусідньою Грецією.