В Афинах застрелили грузинского "вора в законе"
В Афинах поздно вечером 1 января застрелили 41-летнего выходца из Грузии, "вора в законе" Шота Тевдорадзе, известного как Шотико. Убийство произошло на глазах жены и ребенка мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mega.
Когда выходец из Грузии в районе Мосхато возвращался домой с семьей, произошло нападение. По словам очевидцев, было произведено не менее четырех-пяти выстрелов.
В итоге у подъезда многоквартирного полиция нашла три гильзы.
По версии телеканала, убийство, вероятно, связано со сведением счетов между тбилисской и кутаисской мафией.
Шотико ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и был замешан в торговле наркотиками.
Соседи рассказали журналистам, что знали семью Тевдорадзе, встречались с ними в церкви каждое воскресенье. Шотико они описывают как "темную и замкнутую личность". Семья проживала в этом районе в течение последних четырех лет.
Известно, что напавший был одет во все черное. Пока его не удалось задержать.
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