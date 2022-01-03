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В Афинах застрелили грузинского "вора в законе"

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Понедельник 03 января 2022 02:06
В Афинах застрелили грузинского "вора в законе" Фото: в Афинах застрелили грузинского "вора в законе" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Афинах поздно вечером 1 января застрелили 41-летнего выходца из Грузии, "вора в законе" Шота Тевдорадзе, известного как Шотико. Убийство произошло на глазах жены и ребенка мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Mega.

Когда выходец из Грузии в районе Мосхато возвращался домой с семьей, произошло нападение. По словам очевидцев, было произведено не менее четырех-пяти выстрелов.

В итоге у подъезда многоквартирного полиция нашла три гильзы.

По версии телеканала, убийство, вероятно, связано со сведением счетов между тбилисской и кутаисской мафией.

Шотико ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и был замешан в торговле наркотиками.

Соседи рассказали журналистам, что знали семью Тевдорадзе, встречались с ними в церкви каждое воскресенье. Шотико они описывают как "темную и замкнутую личность". Семья проживала в этом районе в течение последних четырех лет.

Известно, что напавший был одет во все черное. Пока его не удалось задержать.

Напомним, ранее криминального авторитета из списка СНБО депортировали из Украины в Армению.

А в Николаевской области криминального авторитета осудили до шести месяцев ареста.

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Вор в законе
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