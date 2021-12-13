Угрожал потерпевшим: криминального авторитета из списка СНБО осудили в Николаевской области

В Николаевской области криминальный авторитет по кличке "Апти", который находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), получил шесть месяцев ареста. Мужчина угрожал потерпевшим за показания по делу, по которому он проходит обвиняемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру .

Отмечается, что суд признал виновным гражданина России, который находится в Украине на основании вида на постоянное проживание, в угрозах потерпевшим. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев ареста.

В ходе суда прокуратура доказала, что осужденный - криминальный авторитет по кличке "Апти" угрожал потерпевшим за их показания в деле, по которому он проходит обвиняемым.

В прокуратуре добавили, что криминальный авторитет находится в санкционном списке СНБО.