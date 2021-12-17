Сегодня, 17 декабря из Украины в Армению депортировали "криминального авторитета". В мае этого года он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований.

Отмечено, что в июле 2021 года правоохранители уже задерживали и совместно с миграционной службой депортировали так называемого "криминального авторитета" за пределы страны.

Впрочем, мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали.

"17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения", - говорится в сообщении.

Фото: Украина депортировала "криминального авторитета" из списка СНБО в Армению (npu.gov.ua)