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Украина депортировала "криминального авторитета" из списка СНБО в Армению

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 14:19
Украина депортировала "криминального авторитета" из списка СНБО в Армению Фото: Украина депортировала "криминального авторитета" из списка СНБО в Армению (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 декабря из Украины в Армению депортировали "криминального авторитета". В мае этого года он был включен в санкционный список Совета нацбезопасности по вопросам обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований.

Отмечено, что в июле 2021 года правоохранители уже задерживали и совместно с миграционной службой депортировали так называемого "криминального авторитета" за пределы страны.

Впрочем, мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. Вчера, 16 декабря, мужчину задержали.

"17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения", - говорится в сообщении.

Фото: Украина депортировала "криминального авторитета" из списка СНБО в Армению (npu.gov.ua)

Напомним, в середине мая СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе". В июне в список попали еще 12 представителей уголовного сообщества.

Добавим, в Николаевской области криминальный авторитет по прозвищу "Апти", который находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), получил шесть месяцев ареста.

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