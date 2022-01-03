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В Афінах застрелили грузинського "злодія в законі"

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Понеділок 03 січня 2022 02:06
В Афінах застрелили грузинського "злодія в законі" Фото: в Афінах застрелили грузинського "злодія в законі" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Афінах пізно ввечері 1 січня застрелили 41-річного вихідця з Грузії, "злодія в законі" Шота Тевдорадзе, відомого як Шотіко. Вбивство сталося на очах дружини і дитини чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mega.

Коли виходець з Грузії в районі Мосхато повертався додому з сім'єю, стався напад. За словами очевидців, було зроблено щонайменше чотири-п'ять пострілів.

У підсумку біля під'їзду багатоквартирна поліція знайшла три гільзи.

За версією телеканалу, вбивство, ймовірно, пов'язане зі зведенням рахунків між тбіліською і кутаїською мафією.

Шотіко раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку і був замішаний в торгівлі наркотиками.

Сусіди розповіли журналістам, що знали сім'ю Тевдорадзе, зустрічалися з ними в церкві щонеділі. Шотіко вони описують як "темну і замкнуту особистість". Сім'я проживала в цьому районі протягом останніх чотирьох років.

Відомо, що нападник був одягнений у все чорне. Поки його не вдалося затримати.

Нагадаємо, раніше кримінального авторитета зі списку РНБО депортували з України до Вірменії.

А в Миколаївській області кримінального авторитета засудили до шести місяців арешту.

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Злодій в законі
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