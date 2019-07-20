В Афинах сообщили о пострадавших из-за землетрясения

В результате сильного землетрясения в Афинах, которое произошло 19 июля, пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным Сейсмологического центра в Салониках, эпицентр землетрясения находился близко к поверхности, поэтому оно было сильно ощутимо в Афинах. Эпицентр находился всего в 22 километрах от греческой столицы.

Отмечается, что подземные толчки вызвали разрушения нескольких зданий в городе, в частности, произошел обвал заброшенного портовой здания. Также в результате землетрясения пострадали 4 человека, они были госпитализированы с несерьезными травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афинах (Греция) произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Землетрясение произошло в 14:30 по местному времени. Тогда информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Однако сообщалось об обесточивании некоторых районов в центре греческой столицы.

РБК-Украина писало, что 14 июля в Австралии вблизи пляжного курорта Брум произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Кроме того, в штате Калифорния (США) в течение 4 и 5 июля произошло сразу два мощных землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в пустыне Мохаве, что на юге американского штата. В результате землетрясений пострадали 15 человек.