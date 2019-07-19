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В Афинах произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 15:50
В Афинах произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (digitalgov.gov)

В некоторых районах города выключился свет

Евро-Средиземноморский институт информирует, что в Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ekathimerini.

Указано, что эпицентр был зафиксирован в 23 км к юго-западу от Афин. Землетрясение произошло в 14:30 по местному времени.

"Землетрясение (в Афинах, - ред.) имело магнитуду 5,3", - указывает издание.

При этом сейчас информации о пострадавших или причиненный ущерб нет. Вместе с тем сообщалось об отключении света в некоторых районах центра Афин.

Напомним, 14 июля в Австралии вблизи пляжного курорта Брум произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 33 км, почти в 203 км от побережья курортного города Брум, что на западе Австралии.

Как писало РБК-Украина ранее, в американском штате Калифорния в течение 4 и 5 июля произошло сразу два мощных землетрясения. Эпицентры подземных толчков находились в пустыне Мохаве на юге американского штата. В результате землетрясений пострадали 15 человек. Власти объявили чрезвычайное положение.

В Австралии вблизи курорта произошло мощное землетрясение В Калифорнии объявили чрезвычайное положение после второго землетрясения
Новости Украины землетрясениеАфины
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