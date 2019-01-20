ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Афінах почалися зіткнення на акції проти перейменування Македонії

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 15:49
В Афінах почалися зіткнення на акції проти перейменування Македонії
Фото: протест в Греції (greekcitytimes.com)

Правоохоронці посилили заходи безпеки у столиці Греції

У неділю, 20 січня, в Афінах (Греція) під час масової акції протесту проти перейменування Македонії відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kathimerini.gr.

Поблизу пам'ятника невідомому солдату відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Група протестувальників кидала в поліцію різні предмети та димові шашки.

Як повідомляється, сьогодні на центральні вулиці міста вийшли тисячі грецьких консерваторів та націоналістів. Також у місто прибуває велика кількість автобусів з протестувальниками. 

Зазначається, що для попередження провокацій та заворушень під час акції протесту поліція посилила заходи безпеки в Афінах. Так, за правопорядком під час протесту слідкують щонайменше 1,5 тис. правоохоронців.

За даними поліції, участь в протесті беруть майже сотня тисяч осіб.

 

Нагадаємо, що за словами спікера парламенту Греції Нікоса Вутсіса, грецькі депутати повинні до кінця наступного тижня провести голосування щодо перейменування Македонії.

Додамо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення потребує схвалення парламенту Греції.  

Зазначимо, Республіку Македонія хочуть перейменувати на Республіку Північну Македонію, що дозволить припинити суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського. 

В Угорщині пройшли акції проти політики уряду У Парижі затримали 12 учасників протесту "жовтих жилетів"
Новини України МакедонияпротестГреція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся