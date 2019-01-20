В Афінах почалися зіткнення на акції проти перейменування Македонії

Фото: протест в Греції (greekcitytimes.com)

Правоохоронці посилили заходи безпеки у столиці Греції

У неділю, 20 січня, в Афінах (Греція) під час масової акції протесту проти перейменування Македонії відбулися сутички між протестувальниками та поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на kathimerini.gr.

Поблизу пам'ятника невідомому солдату відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Група протестувальників кидала в поліцію різні предмети та димові шашки.

Як повідомляється, сьогодні на центральні вулиці міста вийшли тисячі грецьких консерваторів та націоналістів. Також у місто прибуває велика кількість автобусів з протестувальниками.

Зазначається, що для попередження провокацій та заворушень під час акції протесту поліція посилила заходи безпеки в Афінах. Так, за правопорядком під час протесту слідкують щонайменше 1,5 тис. правоохоронців.

За даними поліції, участь в протесті беруть майже сотня тисяч осіб.

Нагадаємо, що за словами спікера парламенту Греції Нікоса Вутсіса, грецькі депутати повинні до кінця наступного тижня провести голосування щодо перейменування Македонії.

Додамо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення потребує схвалення парламенту Греції.

Зазначимо, Республіку Македонія хочуть перейменувати на Республіку Північну Македонію, що дозволить припинити суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.