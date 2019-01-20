В Афінах поліція застосувала газ проти демонстрантів

Фото: протести у Греції (з відкритих джерел)

У сутичках постраждали 10 правоохоронців

Грецькі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Афінах, які сьогодні, 20 січня, вийшли на протест проти угоди про перейменування Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.

Як повідомляється, група протестувальників почала кидати каміння, фарбу та димові шашки у представників поліції, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

За даними поліції, в результаті сутичок з протестувальниками постраждали щонайменше 10 правоохоронців.

У поліції зазначили, що участь у сьогоднішньому протесті беруть не більше 60 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Афінах (Греція) під час масової акції протесту проти угоди про перейменування Македонії сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Грецькі ЗМІ писали, що кількість учасників протесту досягає 100 тис. осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами спікера парламенту Греції Нікоса Вутсіса, грецькі депутати повинні до кінця наступного тижня провести голосування щодо перейменування Македонії.

Додамо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення потребує схвалення парламенту Греції.