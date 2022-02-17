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"Афганский синдром". В Минобороны объяснили, почему некоторые посольства переехали во Львов

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 08:57
"Афганский синдром". В Минобороны объяснили, почему некоторые посольства переехали во Львов Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему некоторые страны, на фоне угрозы нового вторжения РФ, перевозят свои дипломатические представительства из Киева до Львова. По его мнению, это результат действия "афганского синдрома".

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью РБК-Украина.

"...США и страны НАТО в целом пережили шок после вывода войск из Афганистана, я это называю "афганский синдром". Трагические кадры из Кабула, из аэропорта, облетели весь мир, и в этом оцепенении и этой панике, украинские военные действовали спокойно и помогали эвакуировать, в том числе, граждан других стран", - пояснил Резников.

Он отметил, что из-за событий в Афганистане ряд внешнеполитических ведомств изменил свои протоколы "на более жесткие".

"Я думаю, этот "афганский синдром" действует. Из-за него ряд внешнеполитических ведомств были вынуждены переписать свои протоколы, сделать их более жесткими, и сегодня мы наблюдаем, как посольства США и ряда других стран переехали во Львов, правда уточняют, что временно, сократили свои дипломатические контингенты", - отметил министр.

Подробнее об угрозе вторжения РФ, реакции Запада, новом оружии, признании "ЛДНР", отмене срочной службы и украинских"Байрактарах" - читайте в интервью главы Минобороны для РБК-Украина.

Напомним, недавно Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов.

Добавим, также США объявили о временном переводе посольства из Киева во Львов.

Ранее сообщалось, что Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ.

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