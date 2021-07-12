Афганские силы отбили атаку, убив семь талибов

Афганские силы безопасности отбили атаку "Талибана" на город Хайратон, что у границы с Узбекистаном. Боевики отступили с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

По данным местной полиции, талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе города Хайратон, но затем скрылись. Семь человек от "Талибана" были убиты.

Отмечается, что город Хайратон считается главными торговыми воротами между Афганистаном и Узбекистаном.