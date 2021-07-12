Афганські сили відбили атаку, вбивши сім талібів

Афганські сили безпеки відбили атаку "Талібану" на місто Хайратон, що біля кордону з Узбекистаном. Бойовики відступили з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

За даними місцевої поліції, таліби атакували контрольно-пропускні пункти в районі міста Хайратон, але потім втекли. Сім людей від "Талібану" були вбиті.

Зазначається, що місто Хайратон вважається головними торговельними воротами між Афганістаном і Узбекистаном.