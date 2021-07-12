Афганські сили відбили атаку, вбивши сім талібів
Афганські сили безпеки відбили атаку "Талібану" на місто Хайратон, що біля кордону з Узбекистаном. Бойовики відступили з втратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
За даними місцевої поліції, таліби атакували контрольно-пропускні пункти в районі міста Хайратон, але потім втекли. Сім людей від "Талібану" були вбиті.
Зазначається, що місто Хайратон вважається головними торговельними воротами між Афганістаном і Узбекистаном.
Вночі 10 липня вночі між бойовиками "Талібану" та поліцією Афганістану сталося зіткнення. У результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.
Крім того "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.
Раніше повідомлялося, що у США заявили, що виводять війська з Афганістану з метою нацбезпеки. Однак це не означає, що допомога Афганістану закінчиться після цього.