Афганские авиалинии отрицают крушение своего самолета

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines отрицает информацию о крушении лайнера компании, на борту которого находились 83 человека. Об этом сообщает Facebook авиакомпании.

В компании заверяют, что все их самолеты сегодня успешно выполнили свои рейсы.

"Все рейсы были выполнены успешно", - указано на странице авиаперевозчика.

При этом СМИ сообщают, что на борту пассажирского самолета могло находиться до 110 человек. По предварительным данным, самолет направлялся из города Герат в столицу страны Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в Нью-Дели.

Подчеркнем также, афганский телеканал 1TVNews пишет, что пассажирский самолет, который разбился в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

"Самолет не принадлежал какой-либо отечественной компании. Судя по всему, речь идет об иностранном перевозчике. Самолет полностью сгорел", - подчеркнул губернатор провинции Вахидулла Калимзай.

Так, лайнер упал на подконтрольной движению "Талибан" территории в центральной части страны. Туда сейчас выдвинулся афганский спецназ.

Напомним, ранее местный телеканал 1TV сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился на востоке Афганистана, в результате чего погибли 83 человека.

Как писало РБК-Украина ранее, в США в ходе крушения вертолета погиб баскетболист Коби Брайант. Помимо него на борту было еще восемь человек.