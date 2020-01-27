Авиакатастрофа в Калифорнии: На борту вертолета вместе с Коби Брайантом было еще восемь человек

Фото: Коби Брайант (facebook.com/Kobe)

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

На борту вертолета кроме погибшего баскетболиста Коби Брайанта было еще восемь человек. Об этом CNN сообщили источники и официальные лица, передает РБК-Украина.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса вызвало пожар.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули.

Брайанту был 41 год. Всю свою карьеру (с 1996 по 2016 год) он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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