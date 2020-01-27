Афганські авіалінії заперечують авіакатастрофу свого літака

Авіакомпанія Ariana Afghan Airlines заперечує інформацію про катастрофу лайнера компанії, на борту якого перебували 83 людини. Про це повідомляє Facebook авіакомпанії.

У компанії запевняють, що всі їхні літаки сьогодні успішно виконали свої рейси.

"Всі рейси були виконані успішно", - зазначено на сторінці авіаперевізника.

При цьому ЗМІ повідомляють, що на борту пасажирського літака могло знаходитися до 110 чоловік. За попередніми даними, літак прямував з міста Герат в столицю країни Кабул. За іншими даними, літак здійснював рейс з Герата в Нью-Делі.

Підкреслимо також, афганський телеканал 1TVNews пише, що пасажирський літак, який розбився в афганській провінції Газні, міг належати іноземній авіакомпанії.

"Літак не належав якийсь вітчизняній компанії. Судячи з усього, мова йде про іноземного перевізника. Літак повністю згорів", - підкреслив губернатор провінції Вахідулла Калімзай.

Так, лайнер впав на підконтрольній руху "Талібан" території у центральній частині країни. Туди зараз висунувся афганський спецназ.

Нагадаємо, раніше місцевий телеканал 1TV повідомляв, що пасажирський літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines розбився на сході Афганістану, в результаті чого загинули 83 людини.

Як писало РБК-Україна раніше, в США в ході аварії вертольота загинув баскетболіст Кобі Брайант. Крім нього на борту було ще вісім чоловік.