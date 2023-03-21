У Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів, є загиблі

За попередніми даними, епіцентр землетрусу було зафіксовано При цьому підземні поштовхи відчували жителі сусідніх Узбекистану, Казахстану, Пакистану та Індії.

За словами речника уряду Афганістану Забіхуллах Муджахід, всі медичні центри було переведено в стан підвищеної готовності.

Пізніше метеорологічний департамент Пакистану повідомив про афтершоки магнітудою 3,7 в районі Гіндукуш, вони відчувались

Фото: у Афганістані зафіксували землетрус магнітудою понад 6 балів (twitter.com/pmdgov)

Однак пізніше стало відомо про двох загиблих у Пакістані. Окрім цього понад 20 будинків зазнали пошкоджень через поштовхи.

"10-річна дівчинка у Сваті та 24-річний чоловік у Нижньому Дирі загинули, коли обвалилися стіни їхніх будинків", - сказано в повідомлення.

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва понад 300 людей отримали поранення - з них 15 отримали легкі травми, а понад 200 людей втратили свідомість внаслідок поштовхів.