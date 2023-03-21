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В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой более 6 баллов, есть погибшие

Фото: в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой более 6 баллов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в регионе Гиндукуш в Афганистане вечером вторника, 21 марта. Его магнитуда составила 6,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera.

По предварительным данным, эпицентр землетрясения был зафиксирован При этом подземные толчки ощущали жители соседних Узбекистана, Казахстана, Пакистана и Индии.

По словам представителя правительства Афганистана Забихуллах Муджахид, все медицинские центры были переведены в состояние повышенной готовности.

Позже метеорологический департамент Пакистана сообщил об афтершоках магнитудой 3,7 в районе Гиндукуша, они ощущались

Фото: в Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой более 6 баллов (twitter.com/pmdgov)

Однако позже стало известно о двух погибших в Пакистане. Кроме этого более 20 домов получили повреждения из-за толчков.

"10-летняя девочка в Свате и 24-летний мужчина в Нижнем Дире погибли, когда обрушились стены их домов", - говорится в сообщении.

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва более 300 человек получили ранения - из них 15 получили легкие травмы, а более 200 человек потеряли сознание в результате толчков.

Напомним, 14 марта у побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Кроме того, 12 марта в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

Добавим, что 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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