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В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, десятки жертв

Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 3 октября, на востоке Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Взрыв произошел вблизи резиденции губернатора округа Ганихил в провинции Нангархар.

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Об этом сообщает агентство TOLO News.

По предварительным данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 15 человек, а ранения получили более 30. Представитель губернатора провинции Нангархар подтвердил наличие жертв.

Он также рассказал, что взрыв устроили боевики, которые намеревались попасть в резиденцию губернатора округа, но их ликвидировали силы безопасности.

Кроме того, член совета провинции Нангахар Обайдулла Шинвари добавил, что минимум 8 из погибших в результате взрыва - мирные жители.

Ранее РБК-Украина писало о гибели более 10 мирных жителей в результате авиаудара на базе боевиков "Талибана" в Афганистане. Также было известно о не менее 10 раненых.

Кроме того, недавно в Нигерии взорвался бензовоз, в результате чего погибли почти 30 человек.

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