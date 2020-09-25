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В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 28 человек

Локоджа, Пятница 25 сентября 2020 06:42
В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 28 человек
Фото: Взрыв в Нигерии (CNN.com)
Автор: Артур Родивилов

В Нигерии, в городе Локоджа, взорвался бензовоз. В результате взрыва вспыхнул пожар, в котором погибли 28 человек.

Об этом сообщил представитель агентства по безопасности дорожного движения Биси Казим, передает CNN.

Биси Казим, официальный представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC), сказал, что среди погибших обнаружили детей. Трагедия произошла неподалеку от автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги в штате Коги.

Губернатор штата Яхая Белло заявил, что это не первая авария топливозаправщиков. Происшествия особенно распространены в Нигерии, где сырая нефть часто перевозится автомобильным транспортом.

В 2019 году в результате взрыва бензовоза в центральной части Нигерии погибли не менее 50 человек и 100 человек были ранены.

В 2015 году в результате еще одной аварии танкера в штате Анамбра погибли более 60 человек.

В 2017 году жертвами взрыва бензовоза в Пакистане стали 157 человек.

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