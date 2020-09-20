ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Афганистане погибли 12 человек в результате авиаудара

Провинция Кундуз, Воскресенье 20 сентября 2020 10:28
В Афганистане погибли 12 человек в результате авиаудара
Фото: боевики "Талибана" (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Автор: Андрей Козловский

В Афганистане 12 мирных жителей были убиты в результате двойного авиаудара на базе "Талибана" в северо-восточной провинции Кундуз. Еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве обороны Афганистана в Кабуле ранее заявили, что в результате ударов погибли более 40 боевиков "Талибана". Там не подтверждали никаких жертв среди гражданского населения. Расследование инцидента начнется когда воюющие стороны проведут мирные переговоры.

"Первый удар был нанесен по базе "Талибана", но второй привел к жертвам среди гражданского населения, поскольку они собрались на месте взрыва", - сказала член парламента Фатима Азиз, что представляет Кундуз.

Она также добавила, что в районе Ханабад провинции Кундуз погибли 11 гражданских лиц и пять человек пропали без вести.

По словам еще одного свидетеля, в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей, в том числе дети, и 18 человек получили ранения.

Напомним, в северной афганской провинции Тахар минимум 14 силовиков погибли во время перестрелки с террористической группировкой "Талибан".

Кроме того, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Талибан
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь