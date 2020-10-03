В Афганістані вибухнув замінований автомобіль, десятки жертв

У суботу, 3 жовтня, на сході Афганістану вибухнув замінований автомобіль. Вибух стався поблизу резиденції губернатора округу Ганіхіл в провінції Нангархар.

Про це повідомляє агентство TOLO News.

За попередніми даними, жертвами вибуху стали щонайменше 15 людей, а поранення отримали понад 30. Представник губернатора провінції Нангархар підтвердив наявність жертв.

Він також розповів, що вибух влаштували бойовики, які мали намір потрапити до резиденції губернатора округу, але їх ліквідували сили безпеки.

Крім того, член ради провінції Нангахар Обайдулла Шинварі додав, що щонайменше 8 з загиблих в результаті вибуху - мирні жителі.

Раніше РБК-Україна писало про загибель понад 10 мирних жителів внаслідок авіаудару на базі бойовиків "Талібану" в Афганістані. Також було відомо про щонайменше 10 поранених.

Крім того, нещодавно у Нігерії вибухнув бензовоз, в результаті чого загинули майже 30 людей.