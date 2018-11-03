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В Афганистане убили американского военнослужащего

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 17:24
Фото: талибы (YouTube screenshot)
Фото: талибы (YouTube screenshot)

По факту произошедшего ведется расследование

Американский военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате нападения в Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт миссии НАТО.

Отмечается, что речь идет о "внутренней атаке" - нападавший был военнослужащим национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. По предварительным данным, он был убит другими солдатами афганской армии.

Пострадавший американский военнослужащий находится в стабильном состоянии, он доставлен на авиабазу Баграм. По факту произошедшего ведется расследование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 октября после совещания Афганистан-НАТО произошла стрельба, погибли двое людей. 

Стрелок, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих сил США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик.

Разик погиб в результате нападения вместе с начальником разведки провинции Кандагар и афганским журналистом.

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