В Афганистане убили американского военнослужащего

Фото: талибы (YouTube screenshot)

По факту произошедшего ведется расследование

Американский военнослужащий погиб, еще один получил ранение в результате нападения в Кабуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт миссии НАТО.

Отмечается, что речь идет о "внутренней атаке" - нападавший был военнослужащим национальной обороны или Сил безопасности Афганистана. По предварительным данным, он был убит другими солдатами афганской армии.

Пострадавший американский военнослужащий находится в стабильном состоянии, он доставлен на авиабазу Баграм. По факту произошедшего ведется расследование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 октября после совещания Афганистан-НАТО произошла стрельба, погибли двое людей.

Стрелок, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих сил США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик.

Разик погиб в результате нападения вместе с начальником разведки провинции Кандагар и афганским журналистом.