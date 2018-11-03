В Афганістані вбили американського військовослужбовця

Фото: таліби (YouTube screenshot)

За фактом події ведеться розслідування

Американський військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення в результаті нападу в Кабулі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт місії НАТО.

Наголошується, що мова йде про "внутрішню атаку" - нападник був військовослужбовцем національної оборони або Сил безпеки Афганістану. За попередніми даними, він був убитий іншими солдатами афганської армії.

Постраждалий американський військовослужбовець перебуває у стабільному стані, він доставлений на авіабазу Баграм. За фактом події ведеться розслідування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня після наради Афганістан-НАТО сталася стрілянина, загинули двоє людей.

Стрілець, на якому була афганська військова форма, відкрив вогонь по групі чиновників, серед яких також був один з командувачів сил США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер і один з керівників афганської поліції генерал Абдул Разік.

Разік загинув в результаті нападу разом з начальником розвідки провінції Кандагар і афганським журналістом.