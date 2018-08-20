В Афганистане талибы захватили в заложники более 170 человек

Никаких требований похитители пока не предъявляли

Боевик группировки "Талибан" вчера, 19 августа, остановили три автобуса на дороге у района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили более 170 пассажиров в заложники. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным местной полиции, пассажиры были из провинций Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. На момент случившегося в автобусах находилось около 170 человек. По предварительным данным, пассажиров увезли в деревню Никпе.

Никаких требований похитители пока не предъявляли.

Официально о числе захваченных не сообщалось.

Напомним, 15 августа, в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных.

Согласно информации источников, в результате нападения были убиты 35 военнослужащих и 10 местных полицейских.

12 августа в северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу погибло 17 военнослужащих, еще 25 было ранено. Боевики смогли занять несколько военных баз в регионе. Солдаты и офицеры внутри базы находились в окружении, и ожидали прихода подкрепления.

Ранее боевики "Талибана" атаковали стратегически важный город в Афганистане. Около 150 талибов были убиты и ранены.