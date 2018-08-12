В Афганистане при атаке талибов погибло 17 военных

В результате атаки боевиков талибана на военную базу погибло 17 человек, еще 25 получили ранения

В северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу погибло 17 военнослужащих, еще 25 ранено. Об этом сообщает Tolo News.

В издании сообщают, что боевики смогли занять несколько военных баз в регионе. Солдаты и офицеры внутри базы находятся в окружении, и ожидают прихода подкрепления.

Местные власти обвиняют правительство в том, что они остаются без ответа несмотря на то, что базу осаждают уже несколько дней. Администрация провинции заявляет, что внутри базы находится много оборудования, что в случае ее захвата талибами предоставит значительную угрозу для северных территорий.

Министерство обороны Афганистана подтверждает, что происходят боевые столкновения около базы, но не уточняют количество потерь.

Напомним, боевики "Талибана" атаковали стратегически важный город в Афганистане. Около 150 талибов были убиты или ранены. О потерях среди правительственных сил и гражданских пока еще точной информации нет.