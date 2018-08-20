В Афганістані таліби захопили в заручники понад 170 людей

Ніяких вимог викрадачі поки не висували

Бойовик угруповання "Талібан" вчора, 19 серпня, зупинила три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану і захопили понад 170 пасажирів у заручники. Про це повідомляє телеканал Tolo News.

За даними місцевої поліції, пасажири були з провінції Бадахшан і Тахар, вони прямували в столицю Кабул. На момент події в автобусах перебувало близько 170 чоловік. За попередніми даними, пасажирів відвезли в село Нікпе.

Ніяких вимог викрадачі поки не висували.

Офіційно про кількість захоплених не повідомлялося.

Нагадаємо, 15 серпня, в результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу Аллахуддін в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 45 афганських військових.

Згідно з інформацією джерел, в результаті нападу було вбито 35 військовослужбовців і 10 місцевих поліцейських.

12 серпня в північно-західній провінції Афганістану Фарьяб при атаці бойовиків "Талібан" на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 було поранено. Бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходилися в оточенні і чекали приходу підкріплення.

Раніше бойовики "Талібану" атакували стратегічно важливе місто в Афганістані. Близько 150 талібів було вбито і поранено.