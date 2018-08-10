Боевики "Талибана" атаковали стратегически важный город в Афганистане

Боевиков впоследствии обстреляли из вертолетов и беспилотников

Вооруженные боевики исламистского движения "Талибан" в пятницу утром атаковали стратегически важный город Газни в центральном Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Указано, что боевики захватили некоторые районы огорода, но затем они были обстреляны с помощью американских вертолетов и беспилотников.

"Нападение талибов на Газни, стратегически важный город на пути между Кабулом и югом Афганистана, произошло утром в пятницу и продемонстрировало силу Талибана в регионе", - отмечает агентство.

Указано, что боевики заняли отдельные части города, но впоследствии с помощью американских вертолетов и беспилотников их обстреляли.

Около 150 талибов были убиты или ранены. О потерях среди правительственных сил и гражданских пока еще точной информации нет.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана были убиты трое военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка", нападение произошло во время патрулирования. Кроме того, в результате взрыва был также ранен еще один член мисси и двое афганских военных.

Как сообщало агентство ранее, в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых были женщины и дети.