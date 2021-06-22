В Афганістані таліби захопили понад 50 районів країни, - спецпосланець ООН

З травня цього року бойовики терористичної організації "Талібан" захопили понад 50 районів Афганістану. Посилення конфлікту створює загрозу відсутності безпеки для багатьох інших країн.

Про це заявила спецпредставник генсека організації, глава Місії ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) Дебора Лайонс , передає Reuters.

За її словами, заява про виведення іноземних військ з Афганістану викликала "сейсмічне тремтіння" в країні.

"Ті райони, які були захоплені, оточують столиці провінцій, що говорить про те, що таліби готуються до того, щоб спробувати захопити ці столиці після повного виведення іноземних військ", - сказала Лайонс.

Через 20 років Сполучені Штати почали виводити свої залишилися 2500 військовослужбовців з Афганістану і мають намір повністю покинути країну до 11 вересня. Близько 7 тисяч військовослужбовців з країн НАТО-поряд з Австралією, Новою Зеландією і Грузією - також планують покинути країну до цієї дати.

"Всі основні тенденції-політика, безпека, мирний процес, економіка, надзвичайна гуманітарна ситуація і, звичайно, COVID - всі ці тенденції негативні або знаходяться в стагнації", - заявила Лайонс.