В Афганистане существенно выросло число погибших при взрывах в мечети

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди погибших и раненых есть дети

Из-за взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны погибли по меньшей мере 62 человека. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что еще около 60 получили ранения. Среди погибших и раненых есть дети.

Ранее сообщалось о 31 погибшем и 50 раненых. Как сообщило агентство Pajhwok, ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша здания.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, сегодня в провинции Нангархар прогремели два взрыва во время пятничного намаза в мечети селения Джодари уезда Хаска-Мина. Изначально сообщалось, что жертвам стали 17 человек.

Позже сообщалось, что в Афганистане увеличилось число погибших при взрывах в мечети.

РБК-Украина сообщало ранее, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, еще 27 получили ранения.