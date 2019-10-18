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В Афганистане увеличилось число погибших при взрывах в мечети

Новости » Происшествия    18.10.2019 - 16:29
В Афганистане увеличилось число погибших при взрывах в мечети
Фото: в Афганистане увеличилось число погибших при взрывах мечети (Pajhwok)

Ответственность за теракт пока никто не взял

Число погибших в результате взрывов в мечети в Афганистане увеличилось до 31. Об этом сообщает информационное агенство Pajhwok.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 50 раненых в результате взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар. Трагедия произошла во время пятничной молитвы.

"Местные органы здравоохранения сообщили, что 31 тело и десятки раненых были отправлены в больницы", - сообщило агентство в Twitter.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, в провинции Нангархар прогремели два взрыва. Местное информационное агентство Pajhwok сообщило, что массовое убийство могло стать следствием минометного обстрела, а не взрывов. В то же время телеканал 1 TV сообщил о взорвавшейся внутри храма бомбе.

РБК-Украина сообщало ранее, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, еще 27 получили ранения.

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Новости Украины АфганистанЖертвыВзрыв
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