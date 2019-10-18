ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані істотно зросла кількість загиблих при вибухах у мечеті

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 18:28
В Афганістані істотно зросла кількість загиблих при вибухах у мечеті
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Серед загиблих і поранених є діти

Через вибух у мечеті в афганській провінції Нангархар на сході країни загинули щонайменше 62 людини. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що ще близько 60 отримали поранення. Серед загиблих і поранених є діти.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого і 50 поранених. Як повідомило агентство Pajhwok, ракети влучили в будівлю мечеті в районі Хаска Міна під час п'ятничної молитви. В результаті вибуху обвалився дах будівлі.

Поки жодне угрупування, яке діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за подію.

Нагадаємо, сьогодні в провінції Нангархар прогриміли два вибухи під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна. Спочатку повідомлялося, що жертвам стали 17 осіб.

Пізніше повідомлялося, що в Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Афганістані в місті Джалабад у армійському автобусі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше десять осіб, ще 27 отримали поранення.

В Афганістані збільшилося число загиблих при вибухах у мечеті В Афганістані в мечеті прогриміли вибухи, 17 осіб загинули
Новини України АфганистанЖертвыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся