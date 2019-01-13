Во Франции при подрыве устройства для схода лавин погибли 2 рабочих

Иллюстративное фото (twitter.com/bleusavoie)

Инцидент случился на высоте 1800 метров

Во Франции, в результате срабатывания взрывного устройства, что используется для расчистки трасс от снежных лавин, погибли 2 рабочие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 13 января, в 08:30 по местному времени на высоте около 1800 метров.

Два сотрудника горнолыжной станции на юго-востоке Франции занимались расчисткой трассы перед ее открытием для туристов. В спасательной службе сообщили, что они погибли не из-за схода лавины, а именно в результате срабатывания взрывного устройства для вызывания лавин.

По факту этого происшествия проводится расследование, к которому привлечены сотрудники спасательной службы и жандармерия.

Напомним, в Париже, на месте взрыва пекарни, что случилось 12 января 2018 года, обнаружили тело 4 жертвы. Представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен рассказал, что на месте происшествия находилось 30 пожарных, которые искали потенциальных жертв, среди обломков и разбитых автомобилей.