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В Афганістані зійшла снігова лавина

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 12:04
В Афганістані зійшла снігова лавина
Фото: місце сходження снігової лавини (twitter.com/ndtv)

В результаті сходження снігової лавини загинули 8 осіб

У провінції Бадахшан на північному сході Афганістану відбулося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Також в результаті сходження сніжної лавини постраждали три людини.

Повідомляється, що снігова лавина зійшла на село Зерендаб в повіті Рагистан після сильного снігопаду. Через інтенсивний снігопад закриті дороги в 12 повітах провінції.

Нагадаємо, 18 січня в Рахівському районі Закарпатської області лавина заблокувала трасу на Івано-Франківськ. Пізніше в "Укравтодор" повідомили, що рух транспорту по дорозі Н-09 після сходження лавини відновлений.

Раніше 14 січня у Франції, в результаті спрацьовування вибухового пристрою, що використовується для розчищення трас від снігових лавин, загинули 2 робочі.

Також у північній Норвегії в регіоні Тромс в результаті сходження лавини, можливо, загинули четверо туристів, які вважаються зниклими без вести. Пошуково-рятувальна операція із залученням гелікоптера була розпочата після сходження лавини шириною 300 метрів. У рятувальників "більше немає ніяких надій знайти когось живим", так як "неможливо прожити майже два дні у снігу".

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