ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане смертник атаковал здание спецслужбы, есть погибшие

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 09:45
В Афганистане смертник атаковал здание спецслужбы, есть погибшие
Фото: теракт в Афганистане (2twitter com SyedKhatami)

Пока ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение

Сегодня, 18 мая, в афганской провинции Газни террорист-смертник взорвал машину Humvee вблизи здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). В результате взрыва 7 человек погибли и еще более 40 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.

Как сообщается, террорист-смертник совершил теракт около 4:30 утра по местному времени (6.00 по Киеву). Большинство жертв - работники NDS. Пока ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 12 мая в Афганистане произошло два террористических нападения - на больницу в Кабуле и похоронную церемонию в провинции Нангархар.

Кроме того, количество жертв и пострадавших во время взрыва на похоронах в Афганистане выросло до 32, 103 ранены. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Афганистане задержали главу местной ячейки "Исламского государства" Аслама Фаруки. Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины боевикиАфганистанспецслужбысмертник
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь