ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв и пострадавших при взрыве на похоронах в Афганистане резко возросло до 32

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 15:53
Число жертв и пострадавших при взрыве на похоронах в Афганистане резко возросло до 32
Иллюстративное фото (flickr)

Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов

Число жертв и пострадавших при взрыве на похоронах в Афганистане возросло до 32, ранены 103. Об этом сообщает BBC.

Отметим, бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов. Глава правительства провинции Аттаулла Хогьяни сказал, что на данный момент не известно наверняка, был ли это взрыв от заложенной бомбы или устройство привел в действие террорист-смертник.

Кроме того, в тот же день произошел еще один теракт в Афанистане. Террористы, замаскированные под полицейских атаковали больницу в столице Афганистана, Кабуле. В результате они убили 16 человек, в том числе двух новорожденных из роддома, управляемого международной гуманитарной организацией "Врачи без границ".

Напомним, в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Тогда жертвами нападения боевиков "Исламского государства" стали как минимум 32 человека.

Спустя месяц в Афганистане задержали главу местного отделения "ИГИЛ" Аслама Фаруки. Местные спецслужбы заявили, что Фаруки является ответственным за нападение на храм сикхов в Кабуле.

Теги Новости Украины пострадавшиеАфганистанВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь