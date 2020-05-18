В Афганістані смертник атакував будівлю спецслужби, є загиблі

Фото: теракт в Афганістані (2twitter com SyedKhatami)

Поки жодне з озброєних угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад

Сьогодні, 18 травня, в афганській провінції Газні терорист-смертник підірвав машину Humvee поблизу будівлі місцевого підрозділу Національного управління безпеки (NDS). У результаті вибуху 7 людей загинули та ще понад 40 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tolo News.

Як повідомляється, терорист-смертник здійснив теракт близько 4:30 ранку за місцевим часом (6.00 за Києвом). Більшість жертв - працівники NDS. Поки жодне з озброєних угрупувань, що діють на території Афганістану, не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 12 травня в Афганістані відбулося два терористичних напади - на лікарню в Кабулі та похоронну церемонію в провінції Нангархар.

Крім того, кількість жертв і постраждалих під час вибуху на похороні в Афганістані зросла до 32, 103 поранено. Бомба вибухнула на похоронах голови поліції одного з районів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Афганістані затримали голову місцевого осередку "Ісламської держави" Аслама Фарукі. Разом з ним були затримані ще 19 джихадистів.

Автор: Андрій Козловський