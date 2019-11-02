В Афганистане в результате взрыва погибли дети

В Афганистане в результате взрыва неизвестного предмета в провинции Тахар погибли 9 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили афганские силы безопасности, инцидент произошел в районе Дакар на северо-востоке Афганистана. Неустановленное взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало в тот момент, когда рядом проходила группа школьников.

В результате взрыва 9 детей погибли, еще один ребенок получил ранения. Местные власти считают, что взрывное устройство было заложено боевиками радикального движения "Талибан". Однако ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая группа.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 октября афганские и пакистанские силовики столкнулись на спорном участке границы между двумя странами. Столкновение произошло после того, как пакистанские силовики попытались развернуть военную базу вдоль границы в районе Нари. В результате стрельбы погибли трое гражданских, еще столько же были ранены.

Также РБК-Украина писало, что в провинции Нангархар прогремели два взрыва во время пятничного намаза в мечети поселка Джодари уезда Хаска-Мина. В результате серии террористических актов погибли более 60 человек, еще несколько десятков человек получили ранения.