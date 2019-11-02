В Афганістані в результаті вибуху загинули діти

В Афганістані в результаті вибуху невідомого предмету в провінції Тахар загинули 9 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили афганські сили безпеки, інцидент стався в районі Дакар на північному сході Афганістану. Невстановлений вибуховий пристрій, закладений на узбіччі дороги, спрацював в той момент, коли поруч проходила група школярів.

В результаті вибуху 9 дітей загинули, ще одна дитина отримала поранення. Місцева влада вважає, що вибуховий пристрій був закладений бойовиками радикального руху "Талібан". Однак відповідальність за теракт не взяла на себе жодна терористична група.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 жовтня афганські та пакистанські силовики зіткнулися на спірній ділянці кордону між двома країнами. Зіткнення сталося після того, як пакистанські силовики спробували розгорнути військову базу вздовж кордону в районі Нарі. В результаті стрілянини загинули троє цивільних, ще стільки ж було поранено.

Також РБК-Україна писало, що в провінції Нангархар прогриміли два вибухи під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодари повіту Хаска-Міна. В результаті серії терористичних актів загинули понад 60 людей, ще декілька десятків осіб отримали поранення.