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На границе Афганистана и Пакистана столкнулись силовики, есть погибшие

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 15:43
На границе Афганистана и Пакистана столкнулись силовики, есть погибшие
Иллюстративное фото (moi.gov.af.jpg)

В результате стрельбы погибли три женщины, еще трое были ранены

Афганские и пакистанские силовики столкнулись на спорном участке границы между двумя странами, трое гражданских людей погибли и трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что стрельба началась в афганской восточной провинции Кунар 27 октября и продолжилась утром 28-го.

По словам члена совета Кунару Шер Замен Хана, стычка началась после того, как пакистанские силовики попытались развернуть военную базу вдоль границы в районе Нари.

Хан добавил, что три гражданских афганских женщины погибли в результате стрельбы, еще трое были ранены.

"Пакистанские войска стреляли через границу минами и ракетами", - сказал пресс-секретарь губернатора провинции Абдул-Гани Мусамем.

Власти Пакистана пока не отреагировала на эту ситуацию.

Отметим, что Афганистан и Пакистан разделяет около 2 500 километров общей границы, известного также как линия Дюрана. Пакистан считает ее международным рубежом, тогда как Афганистан не признает эту границу.

Напомним, Пакистан и Индия подписали исторический договор об открытии Картарпурского коридора. Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году усложнился конфликт. Теперь ежедневно 5 тысяч паломников-сикхов иметь право идти через этот коридор.

Кроме того, премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее заявлял, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну.

Ранее на границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, состоялась ожесточенная перестрелка между военными двух стран, в результате которой погиб один солдат.

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