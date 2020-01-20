ИГИЛ выбрало себе нового лидера

Иллюстративное фото (youtube.com televisionOrient)

Он является одним из основателей этой террористической организации

Террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

Фото: Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби (theguardian.com)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.