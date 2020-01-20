ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ИГИЛ выбрало себе нового лидера

Новости » В мире     20.01.2020 - 20:59
ИГИЛ выбрало себе нового лидера
Иллюстративное фото (youtube.com televisionOrient)

Он является одним из основателей этой террористической организации

Террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

ИГИЛ выбрало себе нового лидера

Фото: Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби (theguardian.com)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

Германия опасается возрождения ИГИЛ в Ираке после вывода войск коалиции Стало известно имя организатора терактов в Париже и Брюселе
Новости Украины ИГИЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь