В Афганистане в результате атаки талибов погибли 25 человек

Фото: "Талибан" (Paula Bronstein/Getty Images)

Среди жертв 15 гражданских

В Афганистане в результате столкновения террористической организации "Талибан" с военными погибли 25 человек, среди жертв 15 гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель местной полиции, в результате атаки ранения получили 15 человек.

Отмечается, что вооруженное столкновение произошло в округе Джагури, в котором проживают шииты. Военные действия в округе происходят со среды, 31 октября, когда боевики совершили атаку на регион. Для борьбы с ними были отправлены войска, поддерживаемые местными повстанцами.

Кроме того, телеканал Al-Jazeerа сообщил, что в воскресенье, 11 ноября, по меньшей мере 12 военных погибли во время атаки талибов на военную базу в городе Баглан. Кроме того, в результате детонации бомбы, заложенной боевиками, погибли 4 гражданских, которые помогали выносить тела военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Федерации состоялась конференция по ситуации в Афганистане, где должны были встретиться представители афганской власти и террористической организации "Талибан".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане к северу от Кандагара в провинциальном центре Териконт боевики организации "Талибан" атаковали и захватили большую базу регулярных войск.

Также сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение военный вертолет. В районе Анара Дара афганской провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.