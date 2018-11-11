В Афганістані внаслідок атаки талібів загинули 25 людей

Фото: "Талібан" (Paula Bronstein/Getty Images)

Серед жертв 15 цивільних

В Афганістані внаслідок зіткнення терористичної організації "Талібан" з військовими загинули 25 людей, серед жертв 15 цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник місцевої поліції, внаслідок атаки поранення отримали 15 осіб.

Зазначається, що збройне зіткнення сталося в окрузі Джагурі, в якому проживають шиїти. Військові дії в окрузі відбуваються з середи, 31 жовтня, відколи бойовики здійснили атаку на регіон. Для боротьби з ними були відправленні війська, підтримуванні місцевими повстанцями.

Крім того, телеканал Al-Jazeerа повідомив, що в неділю, 11 листопада, щонайменше 12 військових загинули під час атаки талібів на військову базу в місті Баглан. Крім того, в результаті детонації бомби, закладеної бойовиками, загинули 4 цивільних, які допомагали виносити тіла військових.

Нагадаємо, раніше повідомолялося, що в Російській Федерації відбулася конференція щодо ситуації в Афганістані, де повинні були зустрітися представники афганської влади та терористичної організації "Талібан".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ.

Також повідомлялося, що в Афганістані зазнав аварії військовий вертоліт. В районі Анара Дару афганській провінції Фарах, зазнав аварії військовий вертоліт, на борту якого перебували до 25 осіб.