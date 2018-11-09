В России начались переговоры между властями Афганистана и "Талибаном"

Фото: "Талибан" (Paula Bronstein/Getty Images)

На встрече также будет присутствовать дипломат посольства США

Российская Федерация (РФ) организует конференцию по ситуации в Афганистане, где встретятся представители афганской власти и террористической организации "Талибан". На переговорах также будет присутствовать дипломат посольства Соединенных Штатов Америки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, встреча началась 9 ноября. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который открыл мероприятие, заявил, что надеется на начало мирного процесса.

"Россия, как организатор этой встречи, видит свою роль в совместной работе с афганскими региональными лидерами и друзьями, которые собрались за этим столом сегодня, в том, чтобы всеми возможными способами содействовать началу конструктивного внутреннего афганского диалога", - заявил он.

Напомним, в Афганистане к северу от Кандагара в провинциальном центре Териконт боевики организации "Талибан" атаковали и захватили большую базу регулярных войск.

Также сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение военный вертолет. В районе Анара Дара афганской провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.