В Афганистане боевики "Талибан" захватили крупную военную базу

База оборонялась несколькими десятками солдат и полицейских
В Афганистане к северу от Кандагара в провинциальном центре Териконт боевики организации "Талибан" атаковали и захватили крупную базу регулярных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajwok.
Сообщается, что базу обороняли 25 солдат и полицейских, среди которых, по не подтвержденной информации, половина была убита, а остальные попали в плен.
Власти провинции подтвердили, что происходили бои в районе базы, но не сообщили никаких подробностей. В то же время собеседник издания из Министерства обороны Афганистана подтвердил информацию, что "Талибан" смог произвести захват военной базы.
Город Териконт, который находится в 100 километрах от Кандагара, еще в 1996 году "Талибан" провозгласил своей столицей.
Напомним, в Афганистане потерпел крушение военный вертолет. В районе Анара Дара афганской провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.