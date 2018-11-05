В Афганистане боевики "Талибан" захватили крупную военную базу

Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)

База оборонялась несколькими десятками солдат и полицейских

В Афганистане к северу от Кандагара в провинциальном центре Териконт боевики организации "Талибан" атаковали и захватили крупную базу регулярных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajwok.

Сообщается, что базу обороняли 25 солдат и полицейских, среди которых, по не подтвержденной информации, половина была убита, а остальные попали в плен.

Власти провинции подтвердили, что происходили бои в районе базы, но не сообщили никаких подробностей. В то же время собеседник издания из Министерства обороны Афганистана подтвердил информацию, что "Талибан" смог произвести захват военной базы.

Город Териконт, который находится в 100 километрах от Кандагара, еще в 1996 году "Талибан" провозгласил своей столицей.

Напомним, в Афганистане потерпел крушение военный вертолет. В районе Анара Дара афганской провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.