В Афганістані в результаті атаки талібів загинули 45 людей

Бойовики "Талібану" напали на військову базу на півночі Афганістану

В результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу Аллахуддін в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 45 афганських військових. Про це повідомляє видання Tolo News з посиланням на військові джерела.

Як наголошується, ввечері 14 серпня таліби напали на базу Аллахуддін в одному з районів провінції.

Згідно з інформацією джерел, в результаті нападу було вбито 35 військовослужбовців і 10 місцевих поліцейських.

У свою чергу місцева поліція підтвердила факт нападу, але не надала інформації про загиблих.

Нагадаємо, 12 серпня в північно-західній провінції Афганістану Фарьяб при атаці бойовиків "Талібан" на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 було поранено. Бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходилися в оточенні, і очікували приходу підкріплення.

Раніше бойовики "Талібану" атакували стратегічно важливе місто в Афганістані. Близько 150 талібів було вбито та поранено.

Також раніше РБК-Україна писало, що в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинуло 14 осіб, серед яких були жінки і діти. Авіаудар був нанесений в ході операції афганських сил безпеки поблизу міста Кундуз, де відбуваються запеклі бої між урядовими силами небезпечні і радикальними бойовиками з угрупування "Талібан".