В Афганистане в результате атаки американского дрона погибли 11 человек

Среди погибших - шесть мирных граждан

В афганской провинции Нуристан в результате атаки американского дрона погибли 11 человек, включая шестерых гражданских. Об этом сообщает AP, ссылаясь на губернатора провинции Хазифа Абдула Каюма.

"В результате атаки американского дрона в афганской северо-восточной провинции Нуристан погибли 11 человек, включая шестерых гражданских", - говорится в сообщении.

Кроме того, погибли пять талибов.

Губернатор отметил, что нападение произошло в месте, где талибы вместе с местными жителями хотели посетить боевика, который ранее был ранен в результате предыдущей атаки дрона.

В американской армии пока не прокомментировали данный случай.

Напомним, ранее боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана.