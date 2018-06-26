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В Афганистане в результате атаки американского дрона погибли 11 человек

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 13:45
Фото: дрон (twitter Burevestnik2016)
Фото: дрон (twitter Burevestnik2016)

Среди погибших - шесть мирных граждан

В афганской провинции Нуристан в результате атаки американского дрона погибли 11 человек, включая шестерых гражданских. Об этом сообщает AP, ссылаясь на губернатора провинции Хазифа Абдула Каюма.

"В результате атаки американского дрона в афганской северо-восточной провинции Нуристан погибли 11 человек, включая шестерых гражданских", - говорится в сообщении.

Кроме того, погибли пять талибов.

Губернатор отметил, что нападение произошло в месте, где талибы вместе с местными жителями хотели посетить боевика, который ранее был ранен в результате предыдущей атаки дрона.

В американской армии пока не прокомментировали данный случай.

Напомним, ранее боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана.

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Теги публикации: погибшие, Афганистан, дрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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