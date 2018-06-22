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В Афганистане в результате атаки талибов погибли 16 полицейских

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 15:30
Иллюстративное фото: силы безопасности Афганистана (inshorts.com/twitter)
Иллюстративное фото: силы безопасности Афганистана (inshorts.com/twitter)

Боевики "Талибана" пытались захватить восемь контрольно-пропускных пунктов в провинции Багдис

Боевики радикальной группировки "Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских полицейских и двух гражданских в провинции Багдис на западе Афганистана. Об этом сообщает DW.

Как сообщается, со ссылкой на высокопоставленного представителя в органах безопасности Афганистана, боевики "Талибана" пытались захватить восемь контрольно-пропускных пунктов в провинции Багдис.

Накануне им удалось захватить два из них и закрепиться в них, получив подкрепление. Во время боевых действий погибли 16 афганских полицейских.

В местной администрации сообщили, что талибы также спрятали взрывчатку на теле убитого солдата. Она сдетонировала в тот момент, когда тела пытались эвакуировать с места событий. В результате взрыва погибли двое гражданских лиц.

Напомним, ранее вчера сообщалось, что в Афганистане в результате очередной атаки членов группировки "Талибан" погибли по меньшей мере 30 человек.

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Теги публикации: Афганистан, Талибан, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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