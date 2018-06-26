В Афганістані в результаті атаки американського дрону загинули 11 людей

Серед загиблих - шість мирних громадян

В афганській провінції Нурістан у результаті атаки американського дрону загинули 11 людей, включаючи шістьох цивільних. Про це повідомляє AP, посилаючись на губернатора провінції Хазіфа Абдула Каюма.

"Внаслідок атаки американського дрону в афганській північно-східній провінції Нурістан загинуло 11 людей, включаючи шістьох цивільних", - йдеться у повідомленні.

Крім того, загинули п'ять талібів.

Губернатор зазначив, що напад стався у місці, де таліби разом з місцевими жителями хотіли відвідати бойовика, якого раніше було поранено внаслідок попередньої атаки дрону.

В американській армії поки що не прокоментували даний випадок.

Нагадаємо, раніше бойовики радикального угрупування "Талібан" вбили щонайменше 16 афганських поліцейських і двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.