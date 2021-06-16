В Афганистане расстреляли семью на пикнике: 3 человека погибли, 11 получили ранения

Во время стрельбы в провинции Герат на севере Афганистана погибли две женщины и ребенок, еще 11 человек получили ранения. Вооруженный неизвестный мужчина начал стрелять по семье, которая устроила пикник.

Об этом сообщает Xinhuanet.

"Две женщины и ребенок были убиты, и еще 11 человек получили ранения в результате перестрелки в западной афганской провинции Герат",- говорится в сообщении. Как отметил официальный представитель Министерства внутренних дел, жертвами стали члены семьи, пришедшие на пикник в сад в пригородном районе.